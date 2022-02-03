Челябинск, 3 февраля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге со склада на территории Эльмаша украли 442 коробки бумаги на общую сумму более 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Бумага

Под подозрение попал 54-летний местный житель. По данным следствия, он работал охранником и почти две недели похищал офисную бумагу. По предварительным данным, он собирался продать её третьим лицам.

Теперь гражданину придётся отвечать за кражу. Суда он ждёт под подпиской о невыезде.