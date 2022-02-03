Новосибирск, 3 февраля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Суворов (ЛДПР) решил сложить полномочия. Он уже подал заявление по собственному желанию, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на источник в парламенте.

Отставка

Уточняется, что Заксобрание рассмотрит просьбу на сессии сегодня, 3 февраля.

После ухода Суворова депутатом областного парламента от фракции ЛДПР станет Дмитрий Курочкин — в случае непринятия иных решений Высшим советом партии, сообщили «РБК Новосибирск» в реготделении ЛДПР.