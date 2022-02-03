Брест, Белоруссия, , 06:31 — REGNUM В Белоруссию прибыл зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ЗРК С-400 Мультимедиа.минобороны.рф

пресс-служба Минобороны РФ «Со станции разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике на незнакомый полигон в Брестской области».

По прибытии на полигон российские военнослужащие оборудуют и замаскируют стартовые позиции и проведут техническое обслуживание ЗРК, после чего «заступят на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России».

Напомним, на белорусских полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский» начался этап боевого слаживания подразделений вооружённых сил Белоруссии с подразделениями и воинскими частями ВВО, прибывшими из России для участия в проверке сил реагирования Союзного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный военный округ провёл в регионах Поволжья учения, в которых было задействовано более десяти пусковых установок ЗРК С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь».

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