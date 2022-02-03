Вена, , 06:29 — REGNUM Решение увеличить в марте объем нефтедобычи на 400 тысяч баррелей в сутки приняли 2 февраля страны ОПЕК+ (Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), а также государства, не входящие в ОПЕК). Об этом экономический альянс сообщил на своем сайте.

ОПЕК Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что на соответствующем заседании был представлен график по росту извлечения нефти. Следующая встреча по корректировке объемов добычи ОПЕК+ назначена на 2 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года Аргентина увеличила объем нефтедобычи до 559 тысяч баррелей в день, что стало для страны самым максимальным показателем с октября 2012 года.

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