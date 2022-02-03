Вена, 3 февраля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Решение увеличить в марте объем нефтедобычи на 400 тысяч баррелей в сутки приняли 2 февраля страны ОПЕК+ (Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), а также государства, не входящие в ОПЕК). Об этом экономический альянс сообщил на своем сайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Отмечается, что на соответствующем заседании был представлен график по росту извлечения нефти. Следующая встреча по корректировке объемов добычи ОПЕК+ назначена на 2 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года Аргентина увеличила объем нефтедобычи до 559 тысяч баррелей в день, что стало для страны максимальным показателем с октября 2012 года.