Буэнос-Айрес, 3 февраля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Представители аргентинских военно-морских сил отбуксировали российское научно-исследовательское судно «Профессор Логачёв», которое село на мель неподалёку от Антарктиды. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Аргентины.

Аргентина

«Минобороны сообщает, что корабль ВМС Bahia Agradable <…> оказал помощь и провел буксировку научно-исследовательского судна под российским флагом «Профессор Логачёв», севшего на мель и потерявшего ход в бухте <…>, около польской станции [имени Генриха] Арцтовского», — сообщили в пресс-службе.

Процесс буксировки прошёл в ночь 1 февраля. Отмечается, что буксировка «позволила вызволить судно «Профессор Логачёв», после чего представители ВМС Аргентины осмотрели корпус российского судна, чтобы исключить возможность повреждений.

В ведомстве также рассказали, что на борту российского судна находятся 29 человек.