Благовещенск, , 06:30 — REGNUM В Приамурье почти завершено расследование дело об убийстве министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова. Следствие подтвердило версию, которая изначально была озвучена в СМИ, сообщила Амурская служба новостей.

Убийство Jo Naylor

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Руководитель ведомства скончался 24 июля 2021 года после нападения на него мужчины в пансионате возле Благовещенска. Подозреваемый в убийстве министра был задержан и находится под стражей.

«Обстоятельства того конфликта, который изначально освещался в СМИ, нашли свое подтверждение. Расследование уголовного дела находится на завершающем этапе, в ближайшее время, в конце февраля — начале марта, планируем дело направить прокурору с обвинительным заключением. Полагаем, что мера пресечения избрана обоснованно», — подчеркнул руководитель амурского следственного управления Станислав Белянский.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю до смерти — 17 июля — Александр Курдюков попал в больницу. Он получил травму во время отдыха. Должность руководителя министерства погибший занимал с января 2021 года.