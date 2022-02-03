Хабаровск, , 06:27 — REGNUM В Хабаровске вынесен приговор 58-летней женщине, которая работала бухгалтером в фирме по продаже бытовой химии и косметики. Подсудимая признана виновной в многомиллионных хищениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Установлено, что с января 2015 года по декабрь 2019 года фигурантка переводила посредством онлайн-банка выручку компании на свой личный счет. После ревизии руководство компании оценило ущерб в 12 млн 600 тыс. рублей. Подсудимая призналась, что похищенные деньги она тратила на погашение кредитов. Вину признала.

Задержали бухгалтера сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровску.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок три года условно. Кроме того, обязал погасить перед потерпевшим причиненный финансовый ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магнитогорске Челябинской области под суд отдан бывший директор муниципального спортивно-технического клуба.