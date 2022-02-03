Кабул, , 06:20 — REGNUM Максимально сократить расходы старается на фоне отсутствия финансирования посольство Афганистана в Москве. Об этом 3 февраля сообщил журналистам представитель афганской дипмиссии.

Эмблема посольства Афганистана в России Afginrussia.ru

Уточняется, что посольство Афганистана в России не получает никаких финансовых средств из Кабула, поэтому дипломатам пришлось сократить до максимума расходы дипмиссии. При этом не исключается, что в связи с отсутствием финансирования будет проведено сокращение штата.

Стоит отметить, что состав дипмиссии в Москве не претерпел никаких изменений после прихода к власти в стране движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На посту посла Афганистана в РФ остался Саид Джавад, назначенный ещё президентом Ашрафом Гани.

Посольство Афганистана в Москве продолжает оказывать услуги афганской диаспоре и студентам, проходящим обучение в России в обычном режиме. Посетителей просят лишь соблюдать рекомендации врачей и отложить визит в посольство при признаках ОРЗ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Индия сократит почти в два раза бюджет помощи Афганистану в 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия почти вдвое сократит бюджет помощи Афганистану в 2022 году