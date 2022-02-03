Южно-Сахалинск, 3 февраля, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Управление автомобильных дорог Сахалинской области 14 февраля 2022 года планирует определить подрядчика, который построит мостовой переход через р. Целебная на км 62+271 автодороги «Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск». Стартует тендер с начальной цены более 455 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Объект планируется строить в Холмском районе. Протяжённость участка строительства — 0,552 км, непосредственно мост составит 34,1 п. м. Максимальная цена контракта — 455 037 357 рублей. Оплатят услуги из областного бюджета.

В документации уточняется, что категория дороги — основные улицы сельского поселения (с. Яблочное).

До начала строительства победитель тендера должен будет перенести вышки сотовой связи, переустроить некоторые энергокоммуникации. В качестве завершающего этапа также предполагается демонтаж существующего моста. Завершить работы должны до 20 ноября 2024 года.

Напомним, ранее в Томской области был объявлен дорожный тендер, по результатам которого в столице региона должны капитально отремонтировать мост через реку Томь. Стартует аукцион с цены 1,18 млрд рублей.