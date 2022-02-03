Москва, , 06:13 — REGNUM В четверг, 3 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −6… −4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 4 февраля в Москве облачно с прояснениями. Температура воздуха −9… −7 °C.

Ветер юго-восточный (ночью северный) 2−7 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −9… −4 °C днём. Ночью — −12… −7 °C, местами небольшой снег.

В пятницу, 4 февраля, днём в столице ожидается −6… −4 °C, по области −9… −4 °C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью в регионе ожидается −15… −10 °C, преимущественно без осадков.