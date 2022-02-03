Якутск, 3 февраля, 2022, 06:24 — ИА Регнум. В Якутии вырос размер регионального материнского капитала, получаемого при рождении второго ребёнка. Сумма выплаты увеличена с 157,4 тыс. рублей до 208 тыс., сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.

Mezenmir Деньги

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Эти деньги семьи могут потратить на улучшение жилищных условий, образование детей или приобретение товаров или услуг для адаптации детей-инвалидов. Получить выплату могут только те, кто прожил в Якутии не менее трёх лет. Выплата составляет треть от материнского капитала и ежегодно индексируется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в 2022 году будет действовать новая мера поддержки семей, в который появятся дети. Для новорождённых предусмотрели целевой капитал в размере 100 тыс. рублей.