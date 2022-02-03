Москва, , 06:02 — REGNUM Человек пострадал в результате возгорания в здании ТЭЦ, расположенном на юге Москвы. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Пожар Pexels

Пожар начался в здании, которое находится на улице Вавилова. Уточняется, что горение наблюдалось в турбине. Прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание.

По предварительной информации, пострадал один человек, информация о его состоянии не уточняется. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

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