Гуаякиль, Эквадор, , 05:58 — REGNUM В городе Гуаякиль, расположенном на западе Эквадора, власти восстановили контроль над тюрьмой №1, где ранее вспыхнули столкновения между заключёнными. Об этом служба исполнения наказаний 2 февраля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Тюрьма Pxhere.com

служба исполнения наказаний Эквадора «Информируем, что ситуация в тюрьме №1 находится под контролем благодаря вмешательству особо подготовленных подразделений».

Отмечается, что директор тюрьмы был уволен. В настоящее время национальная полиция «усилила работу по конфискации огнестрельного оружия» во всех помещениях, где находятся заключённые. О погибших или пострадавших во время беспорядков в крупнейшем пенитенциарном учреждении страны информация не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюрьме №1 в эквадорском городе Гуаякиль произошли столкновения между группировками заключённых.

Читайте ранее в этом сюжете: Столкновения между заключенными произошли в тюрьме в Эквадоре