Петропавловск-Камчатский, 3 февраля, 2022, 05:55 — ИА Регнум. В портах Китая Далянь и Циндао возобновилась после ковидного запрета отгрузка российской рыбной продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Объединенная пресс-служба Росрыболовства Прибрежный промысел минтая

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В порт Далянь первое российское судно 16 января доставило 7 тыс. тонн рыбы.

«Надеемся, что это позволит компаниям стабильно работать в течение всей путины. Также следует отметить, что загрузка холодильных мощностей в Приморском крае составляет порядка 70%, активизировался вывоз рыбопродукции железнодорожным транспортом», — пояснил министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет Китая на приём российской рыбы, действовавший больше года, привел к многомиллионным потерям добытчиков минтая, но при этом они смогли в 1,5 раза увеличить производство более дорогой продукции — рыбного филе и фарша, писало РБК.