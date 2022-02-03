Биробиджан, 3 февраля, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Мост через реку Икура в столице Еврейской АО, деформировавшийся из-за старости, отремонтируют. Будут заменены опоры и пролёты сооружения, сообщило ИА ЕАОMedia.

Astrgorod.ru Старый мост в Астрахани

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После модернизации мостовой переход станет длиннее на 12 метров. Работы должны быть выполнены «под ключ» — от создания проекта до утилизации частей старой конструкции. Ремонт будет проходить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Икуринский мост является социально значимым объектом, по нему автомобили едут к федеральной трассе «Амур». Движение по этому мосту уже стало небезопасным, так как несущие конструкции пришли в негодность.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Еврейской АО рухнул мост через реку Икура в Валдгеймском районе. Причиной ЧП стало разрушение несущих конструкций сооружения.