Тегеран, 3 февраля, 2022, 06:34 — ИА Регнум. 2 февраля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что экономическое и торговое сотрудничество с Казахстаном отстает от политических отношений между двумя странами, выразив надежду на дальнейшее укрепление взаимодействия в данных направлениях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

khamenei.ir Эбрахим Раиси

Раиси сделал эти замечания во время телефонного разговора со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Отметив, что безопасность и стабильность в Казахстане имеют первостепенное значение для Ирана, президент заявил, что Тегеран выступает за установление мира и стабильности во всем регионе.

Президент Казахстана, в свою очередь, отметил, что Иран и Казахстан смогли установить тесные связи за последние 30 лет, выразив уверенность в том, что отношения двух стран ожидает светлое будущее.

Подтвердив необходимость расширения экономического и торгового сотрудничества между двумя странами, Токаев выразил надежду, что проведение предстоящей совместной комиссии по экономическому сотрудничеству будет способствовать укреплению двусторонних отношений.