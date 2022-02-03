Владивосток, , 05:56 — REGNUM В Пожарском районе произошло ДТП, в котором погибли два водителя из других регионов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Авария

Читайте также: В Ростове-на-Дону КамАЗ сбил насмерть ребёнка

Автомобильная авария произошла на 244 км федеральной автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток.

Установлено, что 27-летний мужчина за рулем автомобиля Ford Tranzit двигался со стороны Владивостока в сторону Хабаровска. Потеряв управление, он допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Isudzu.

В результате удара оба водителя получили тяжелые травмы, от которых скончались на месте. Возраст второго водителя — 28 лет. Погибшие — жители Амурской области и Хабаровского края.

ДТП произошло в темное время суток за пределами населенного пункта, где отсутствует уличное освещение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону водитель автомобиля «КамАЗ» сбил насмерть ребёнка, переходившего дорогу вместе с сестрой и тётей.