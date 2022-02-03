Абуджа, 3 февраля, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Внезапный взрыв ехавшего по шоссе бензовоза произошел в штате Огун на юго-западе Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, бензовоз до взрыва двигался с явным превышением скорости, однако причина происшествия пока неизвестна. После взрыва на дороге образовался пожар, вызвавший ДТП с участием трех автомобилей и мотоцикла. В происшествии погибли два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в Саратовской области на дороге столкнулись два грузовика, бензовоз и легковой автомобиль. В результате дорожной аварии водитель бензовоза скончался от полученных травм.