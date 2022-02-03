Тегеран, 3 февраля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. 2 февраля министерство разведки Ирана объявило об аресте Масматуса, второго по влиятельности члена антииранской террористической группировки «Тондар», базирующейся в Соединенных Штатах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Министерство разведки Исламской Республики Иран объявило, что террориста, арестованного в прошлом месяце, зовут Масматус.

2 августа 2020 года министерство разведки Ирана арестовало главаря террористической группировки «Тондар» Джамшида Шармахда, который проводил вооруженные и диверсионные операции на территории Исламской Республики.

«Тондар» является вооруженной террористической роялистской группировкой, стремящейся свергнуть правящее правительство и восстановить монархию в Иране. Группировка взяла на себя ответственность за взрыв в Ширазе в 2008 году, в результате которого погибли 14 человек, включая детей, и еще 215 получили ранения.

В последние годы «Тондар» также планировала несколько других террористических актов в Иране, в том числе взрыв плотины Сиванд в Ширазе, а также взрывы на тегеранской книжной выставке и в храме покойного имама Хомейни. Все эти планы были успешно сорваны иранскими силами безопасности.