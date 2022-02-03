Москва, , 05:47 — REGNUM Донбасс уже имеет особый статус, что оговорено Минскими соглашениями, но Украина отказывается выполнять договоренности. Об этом 2 февраля написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так он оценил заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) не получат особого статуса, а также права вето.

«Глава МИД Украины заявил, что Донбасс не получит особого статуса, хотя это и предписано Минскими соглашениями. То есть в очередной раз Киев отказывается их выполнять», — отметил сенатор.

Кроме того, по словам Пушкова, украинские власти потеряли возможность определять статус ДНР и ЛНР.

«А в Киеве вообще заметили, что восточная часть Донбасса уже де-факто имеет особый статус, а отношения к Украине не имеет, разве что чисто теоретическое? В украинском МИДе отчего-то считают, что они решают, давать особый статус или нет. Они заблуждаются: в жизни все происходит иначе», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января Алексей Пушков заявил, что Россия в настоящее время не рассматривает вопрос о политическом признании ДНР и ЛНР.

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