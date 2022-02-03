Тегеран, , 07:48 — REGNUM 2 февраля министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что Душанбе в настоящий момент преследует цель расширять отношения с Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран и Таджикистан © ИА REGNUM

Мухриддин сделал это заявление во время пресс-конференции. Говоря о намеченном внешнеполитическом курсе, глава МИД Таджикистана заявил, что недавний визит президента Раиси в Душанбе был посвящен главным образом двусторонним отношениям и обновлению сотрудничества в политической, экономической, торговой, технической и культурной сферах.

Указав на высокий уровень отношений между Ираном и Таджикистаном, министр иностранных дел подчеркнул, что Таджикистан всегда стремился к расширению двусторонних связей с Исламской Республикой.

Глава МИД также выразил готовность его страны к дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя братскими мусульманскими народами во всех областях, представляющих взаимный интерес.