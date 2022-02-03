Самарская область, 26 ноября, 2008, 16:13 — ИА Регнум. В Самарской области правоохранителями в ходе второго этапа операции "Канал - 2008" изъято 11,6 килограммов наркотических средств и более 28 килограммов прекурсоров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области. С 18 по 24 ноября 2008 года в области проходил второй этап оперативно-профилактической операции "Канал-2008". Основной целью операции являлось выявление и пресечение каналов поставки наркотиков и прекурсоров на территорию России. В операции были задействованы силы и средства всех правоохранительных и силовых структур Самарской области - всего более 1,7 тысяч человек.

Для отработки железнодорожного и воздушного транспорта организовано 23 совместные группы и 31 группа для отработки автодорог. С целью перекрытия приграничной территории создано 8 совместных групп. Создан 31 стационарный пост на отрабатываемых направлениях. Перекрыто 9 железнодорожных узлов и станций, 21 автодорога и аэропорт. В результате выявлено 132 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 59 - со сбытом наркотических средств. Возбуждено 139 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в рамках которых привлечено к уголовной ответственности 128 человек, в том числе 48 сбытчиков. Выявлено 27 фактов административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Из незаконного оборота изъято 11,6 кг различных наркотических средств, в том числе: 7,8 кг марихуаны, 2 кг героина, 192 г синтетических наркотиков. В ходе операции изъято 248 единиц боеприпасов, материальных ценностей на сумму $ 8,5 тысяч. Только Управлением наркоконтроля по Самарской области в ходе операции "Канал-2008" из незаконного оборота изъято 9,4 кг наркотиков, в том числе 6,1 кг марихуаны, 1,8 кг героина, 566 таблеток MDMA ("экстази") и 28,5 кг прекурсоров наркотических средств - 18 кг ацетона и 4,8 кг соляной кислоты.

В период проведения операции Управлением выявлено 43 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возбуждено 40 уголовных дел. УФСКН по Самарской области возбуждено уголовное дело по ст. 188 УК РФ - контрабанда наркотиков.