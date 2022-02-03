Благовещенск, 3 февраля, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Ученики пяти школ Благовещенска эвакуированы из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Занятия отменены, в зданиях работают сотрудники правоохранительных органов, сообщило Амур.инфо.

monicore Эвакуация

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«Заминированы» школы № 15, 16, 17 и 27, а также лицей №6. Во время обследования школ сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в понедельник 24 января у учеников и студентов 22 учреждений образования отменили занятия из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах. Их искали и не нашли в зданиях 16 школ, четырёх колледжей и двух вузов.