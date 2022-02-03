Кемерово, 3 февраля, 2022, 05:45 — ИА Регнум. В Кемеровской области главы муниципалитетов и министерств будут проводить прямые линии в социальных сетях. С инициативой выступил Центр управления регионом, сообщили ИА REGNUM в кузбасском правительстве.

Илья Дубровин ИА Красная Весна Кузбасс

Таким образом чиновники планируют выстроить дополнительный канал коммуникации с жителями. Кузбассовцы смогут в режиме онлайн задавать вопросы и получать ответы.

Свою первую трансляцию на личной странице в Instagram уже провёл глава Гурьевского муниципального округа Станислав Черданцев — в течение часа поступило более 40 сообщений, во время эфира Черданцев ответил на 20 сообщений, на остальные жители получат ответы в течение недели.