Тегеран, 3 февраля, 2022, 07:51 — ИА Регнум. 2 февраля главный иранский переговорщик по ядерной программе заявил, что команда Ирана не собирается проводить прямые переговоры с делегацией США в Вене (Австрия). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mostafa Asgari Али Багери Кяни

Махмуд Аббасзаде Мешкини, пресс-секретарь Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана, заявил: «Али Багери Кани, главный переговорщик Ирана по ядерной программе, ответил на вопросы членов комитета о ходе Венских переговоров по снятию антииранских санкций».

По его словам, Багери Кани охарактеризовал ядерные переговоры как позитивные, указав на серьезность и добросовестность Исламской Республики во время переговоров в Вене.

«Главный переговорщик по ядерной программе также подчеркнул, что иранская делегация до сих пор не проводила прямых переговоров с американцами», — отметил депутат.

Мешкини заявил: «Согласно взглядам Багери Кани, проведение прямых переговоров с США не принесет положительных результатов в нынешней ситуации».

«Несмотря на то, что переговоры в Вене продвигаются в позитивной атмосфере, все еще остаются некоторые нерешенные вопросы, которые необходимо обсудить и согласовать», — отметил иранский законодатель.

Восьмой раунд переговоров в Вене стартовал 12 декабря 2021 года. Переговорные группы провели конструктивные дискуссии по проверке будущих шагов Запада по отмене санкций и предоставлению гарантий, позволяющих избежать повторного выхода из СВПД, на чем настаивает в первую очередь иранская сторона.