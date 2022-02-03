Тегеран, , 08:01 — REGNUM 2 февраля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил на пресс-конференции, что страна движется вперед, «несмотря на волю врагов, которые противятся достижениям Тегерана». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Эбрахим Раиси Mahmoud Hosseini

Раиси сделал это заявление, выступая перед журналистами после посещения мавзолея покойного имама Хомейни, чтобы отдать дань уважения отцу Исламской революции 1979 года.

Президент также выразил надежду, что страна устранит существующие препятствия и станет свидетелем улучшения текущей экономической ситуации, вызванной незаконными санкциями США и коронавирусной инфекцией.

Ранее Раиси посетил мавзолей покойного имама, чтобы отметить Десятидневный фаджр (Рассвет), который начинается 1 февраля по всему Ирану в ознаменование победы Исламской революции.

Десятидневный фаджр относится к периоду, когда имам Хомейни вернулся в Иран после 15-летнего изгнания (1 февраля 1979 года). Спустя всего 10 дней имам провозгласил победу Исламской революции.