Мельбурн, Австралия, , 05:40 — REGNUM Осквернение нескольких могил, во время которого неизвестные вандалы похитили головы умерших, расследуют сотрудники правоохранительных органов в австралийском Мельбурне. Об этом 2 февраля сообщает издание The Sun.

Кладбище Pixabay.com

Предполагается, что останки людей могли похитить члены секты сатанистов, на эту версию указывали письма, адресованные дьяволу и некоторые атрибуты с характерной символикой, найденные полицейскими возле осквернённых могил.

Уточняется, что в течение нескольких дней злоумышленники совершили как минимум три набега на кладбище, взламывая при этом мавзолеи с усопшими. Исполняющий обязанности инспектора Бен Джарман пояснил, что в центре внимания для вандалов были останки усопших, так как никаких ценностей в могилах не было, а из мавзолеев не пропало ничего, кроме голов покойников.

Родственники захороненных людей, чьи могилы пострадали от набегов злоумышленников, не смогли назвать причины, по которой вандалы выбрали места упокоения именно этих людей.

После актов вандализма на кладбище были предприняты дополнительные меры безопасности и установлены камеры видеонаблюдения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разграблении вандалами православного кладбища в селе Киргшёлк, возле столицы Киргизии, города Бишкека.

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