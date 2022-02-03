Пенза, , 05:40 — REGNUM Центральный военный округ (ЦВО) провёл в регионах Поволжья учения, в которых было задействовано более десяти пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь». Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

ЗРПК «Панцирь-С1» Mil.ru

пресс-служба ЦВО «По замыслу учений ранее созданная многоуровневая система радиолокационного мониторинга в составе станций «Небо-М», «Небо-У», «Каста-22», «Терек», «Десна» и «Оборона» обнаружила и осуществила сопровождение нескольких десятков ракет, выпущенных с расстояния более 900 километров».

После того как координаты ракет были переданы на пункты управления, расчёты С-400 «Триумф» получили приказ на их уничтожение, выполнили захват и произвели электронные пуски по воздушным целям, приближающимся к зоне ответственности ПВО. Расчёты ЗРПК «Панцирь», обеспечивающие прикрытие ближней зоны, «параллельно выполняли стрельбы по ударным и разведывательным беспилотным летательным аппаратам условного противника».

Всего в ходе учений зенитчики отработали уничтожение всех типов целей — высотных, низколетящих, маневрирующих и баллистических. После завершения основной фазы манёвров, расчёты, в соответствии с контрольными нормативами, перевели технику из боевого положения в походное и совершили марш в новый позиционный район.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской и Новосибирской областях, а также в Хакассии стартовали тактические учения трёх соединений противовоздушной обороны Центрального военного округа, в ходе которых боевые расчёты ЗРК С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит» вывели их из-под удара условного противника и развернули огневые позиции в новых районах.

Читайте ранее в этом сюжете: В трёх регионах России началось учения комплексов ПВО С-400 и С-300