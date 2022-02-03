Петропавловск-Камчатский, 3 февраля 2022, 05:37 — REGNUM На Камчатке предприятия за первый месяц охотоморской путины выловили уже более 66 тыс. тонн минтая, это на 6% больше аналогичного периода прошлого года. По прогнозам ученных, нынешний сезон будет удачным, так как запасы минтая в Охотском море существенно выше среднемноголетних, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля в правительстве Камчатки.
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На промысле минтая работают 13 предприятий на 43 судах.
Как сообщало ИА REGNUM, новое современное судно, построенное на турецкой судоверфи, будет работать в одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Камчатского края — «Океанрыбфлоте».