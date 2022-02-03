Петропавловск-Камчатский, , 05:37 — REGNUM На Камчатке предприятия за первый месяц охотоморской путины выловили уже более 66 тыс. тонн минтая, это на 6% больше аналогичного периода прошлого года. По прогнозам ученных, нынешний сезон будет удачным, так как запасы минтая в Охотском море существенно выше среднемноголетних, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля в правительстве Камчатки.

Улов минтая Fish.gov.ru

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На промысле минтая работают 13 предприятий на 43 судах.

«В целом по Охотскому морю всеми пользователями вылов составил более 125 тысяч тонн. Основной объём вылавливается в двух подзонах — Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской. В Северо-Охотоморской подзоне на сегодня вылов незначительный, а в Восточно-Сахалинской подзоне из-за ледовой обстановки промысел не ведётся», — пояснил министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский.

Как сообщало ИА REGNUM, новое современное судно, построенное на турецкой судоверфи, будет работать в одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Камчатского края — «Океанрыбфлоте».