Тегеран, 3 февраля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. 2 февраля государства-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в ходе совместного заседания подчеркнули важность продвижения внутрирегиональных и межрегиональных связей, а также ускорения реализации долгосрочных приоритетов по развитию транспортной и коммуникационной инфраструктуры. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В ходе встречи министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми в своем выступлении указал на необходимость укрепления экономического развития в регионе за счет развития инфраструктуры, обновления торговых и транзитных процедур, а также увеличения трафика.

Гасеми также отметил важность реализации проекта «Gate», который призван помочь развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ), получить доступ к морским сообщениям.

Иран также предложил Секретариату ОЭС и Пакистану привлечь инвестиции региональных финансовых учреждений и международных организаций для строительства железнодорожной линии Кветта—Тафта.

Иранская сторона также указала на важность финансирования проектов вдоль коридора Киргизия—Таджикистан—Афганистан—Иран (KTAI), а также Стамбул—Тегеран—Исламабад (ITI) в соответствии с Конвенцией МДП в целях выявления и устранения торгово-экономических барьеров.

«Развитие эффективной транспортной сети в регионе имеет первостепенное значение», — заявил Гасеми.