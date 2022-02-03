Тегеран, , 08:06 — REGNUM 2 февраля посол Пакистана в Тегеране передал свои соболезнования в связи с кончиной великого иранского священника Лотфоллы Саафи Голпайгани. Он заявил, что заслуги ныне покойного богослова запомнят навечно. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Рахим Хайят Куреши в своём твиттере заявил, что Пакистан выражает свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной великого аятоллы Саафи Голпайгани. «Его заслуги перед исламом, Ираном и страдающими мусульманами будут запомнятся надолго», — отметил он.

Ряд пакистанских религиозных деятелей, высокопоставленных шиитских священнослужителей и руководителей семинарий в стране также направили отдельные послания с соболезнованиями в связи с кончиной аятоллы Саафи Голпайгани.

Аятолла Саафи Голпайгани являлся высокопоставленным иранским богословом, двенадцатилетним шиитским марджой (духовное звание шиитских духовных лиц) и автором нескольких знаменитых книг по шиитской юриспруденции.

Согласно данным информагентства IRNA, в связи с кончиной высокопоставленного священнослужителя семинарии по всей стране закрыты до конца текущей недели.