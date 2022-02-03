Тегеран, 3 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. 2 февраля посол Пакистана в Тегеране передал свои соболезнования в связи с кончиной великого иранского священника Лотфоллы Саафи Голпайгани. Он заявил, что заслуги ныне покойного богослова запомнят навечно. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Рахим Хайят Куреши в своём твиттере заявил, что Пакистан выражает свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной великого аятоллы Саафи Голпайгани. «Его заслуги перед исламом, Ираном и страдающими мусульманами будут запомнятся надолго», — отметил он.

Ряд пакистанских религиозных деятелей, высокопоставленных шиитских священнослужителей и руководителей семинарий в стране также направили отдельные послания с соболезнованиями в связи с кончиной аятоллы Саафи Голпайгани.

Аятолла Саафи Голпайгани являлся высокопоставленным иранским богословом, двенадцатилетним шиитским марджой (духовное звание шиитских духовных лиц) и автором нескольких знаменитых книг по шиитской юриспруденции.

Согласно данным информагентства IRNA, в связи с кончиной высокопоставленного священнослужителя семинарии по всей стране закрыты до конца текущей недели.