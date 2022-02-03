Тегеран, 3 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. 2 февраля президент Федерации футбола Исламской Республики Иран заявил, что национальная футбольная сборная установила свой личный рекорд в истории азиатского футбола. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Шахабеддин Азизи Хадем выступил с речью после победы сборной Ирана над Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках отборочных соревнований к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

После победы над сборной Ирака со счетом 1:0 сборная Ирана, известная как команда Мелли, пол руководством Драгана Скочича продемонстрировала отличный результат в матче против ОАЭ.

«Иран уже прошел квалификацию на чемпионат мира 2022 года, и его победа над ОАЭ ознаменовала превосходное выступление национальной команды на отборочном турнире», — отметил Азизи Хадем.

Он также выразил надежду, что команда Мелли добьется успеха и в следующих двух матчах.

Чемпионат мира по футболу 2022 года намечен на ноябрь. Соревнования пройдут в Катаре.