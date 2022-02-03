Тегеран, 3 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран нашла альтернативные варианты обхода санкций Соединенных Штатов, сообщило иранское агентство IRNA 2 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Хотя президент Ирана Ибрагим Раиси следит за ядерными переговорами в Вене (Австрия), чтобы проложить путь к отмене санкций, его администрация ищет альтернативы с целью отменить эмбарго. В связи с этим показатели экспорта иранской нефти неожиданно выросли благодаря прямым и косвенным закупкам некоторыми азиатскими партнерами, такими как Китай.

Продажи нефти в Иране значительно выросли по сравнению с прошлым годом, причем независимые нефтеперерабатывающие заводы в Азии превратились в основных импортеров иранской сырой нефти.

Президент Раиси отмечает, что экспорт иранской нефти увеличился настолько, что администрация больше не беспокоится о трудностях в этом отношении. «Экспорт нефти увеличился на 40 процентов при новой администрации в Тегеране», — подчеркнул он.

На самом деле Ирану также удалось уменьшить негативные последствия введенных санкций, когда переговорные группы в Вене вступают в фазу завершения дискуссий. Оглядываясь назад, иранцы настаивают на проверке соблюдения США условий сделки в будущем. С другой стороны, иранские официальные лица хотят убедить американских политиков в том, что отмена санкций на бумаге не является достаточным шагом со стороны Запада, чтобы дать им возможность добиваться уступок.