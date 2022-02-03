Оттава, , 05:31 — REGNUM Полиция канадской столицы Оттавы запросила подкрепления у федеральных властей для борьбы с протестующими против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава городской полиции Питер Слоли в ходе пресс-конференции.

Парламент Канады. Оттава (сс) Tony Webster

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«Мы не только развертываем все доступные ресурсы нашей полиции каждый день, но мы также запросили и получили дополнительных офицеров и ресурсы от Королевской канадской конной полиции, провинциальной полиции Онтарио и многих других муниципальных управлений по всему Онтарио», — заявил он.

При этом Слоли не исключил, что полиция может пойти и на силовой вариант для прекращения протестов. Тем не менее он заявил, что сейчас власти рассматривают любые варианты — от переговоров до разгона. Не исключается, что к выходным дням протесты в канадской столице могут принять более масштабный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января канадские дальнобойщики начали масштабную протестную акцию против ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Они приехали в центр Оттавы и заблокировали движение в городе. 2 февраля полиция задержала двух протестующих за правонарушения.

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