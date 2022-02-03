Тегеран, , 08:07 — REGNUM 2 февраля президент Ирана Ибрагим Раиси и члены кабинета министров посетили мавзолей основателя Исламской Республики Иран, покойного Имама Хомейни, накануне 43-й годовщины победы Исламской революции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Hossein Razaqnejad

На церемонии Раиси, вице-президенты и члены кабинета почтили память покойного имама Хомейни, возложив цветы на его могилу и помолившись за него.

Президент Ирана и члены кабинета министров также почтили память мучеников Мохаммада-Джавада Бахонара, Мохаммада-Али Раджаи, Мохаммада Бехешти, а также других видных деятелей 20-го столетия.

Выступая на памятной церемонии в мавзолее основателя Исламской Республики Иран покойного Имама Хомейни, президент Ирана подтвердил: «Имам Хомейни всегда говорил о значимости социума, при этом многие мировые политики и по сей день ни во что не ставят жизнь человека».

«Взгляд Имама Хомейни на общество не был церемониальным и политическим; он верил в силу народа и его ценность», — отметил Раиси, подчеркнув, что, по мнению имама Хомейни, правительства должны решать в первую очередь социальные проблемы.