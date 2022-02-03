Благовещенск, , 05:29 — REGNUM В Благовещенске, Белогорске, Тынде и Свободном сделают стратегическое пространственное планирование. Предполагается, что в перечень амурских городов с мастер-планами будет также включён Циолковский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе правительства региона.

Благовещенск (сс) LxAndrew

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Посетивший Приамурье глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что Благовещенск уже меняется в лучшую сторону.

«Видим целый ряд проектов, которые находятся на стадии скорой сдачи — это канатная дорога, мост через Зею и другие. Запускаем программу «дальневосточный квартал», которая направлена на развитие рынка жилья для того, чтобы цены снижались, росла комфортность жилья, и города Дальнего Востока становились привлекательными для жизни людей», — отметил Алексей Чекунков.

Заместитель мэра столицы Амурской области Максим Ноженкин рассказал, что к разработке мастер-планов в городе уже приступили, акцент будет сделан на туризм. Вложения по инвестпроектам, реализация которых поможет изменить облик города, предварительно оцениваются в 200 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Амурской области также ждут решения по выбору подрядной организации, которая будет возводить в Северном районе города «дальневосточный квартал». С использованием механизмов господдержки в городе намерены создать более 555 тыс. кв. м жилья.