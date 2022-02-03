Рига, 10 октября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Латвийские телеоператоры Baltcom и Lattelecom намерены возобновить трансляцию телеканала «Россия РТР», так как 12 октября заканчивается полугодичный срок запрета, установленный Национальным советом электронных средств массовой информации (НСЭСМИ), сообщает LETA.

Как заявила представитель НСЭСМИ Агнесе Берга, запрет на вещание установлен до 12 октября, поэтому с 13 октября телеканал может вернуться на экраны страны. Также в совете пояснили, что телеоператорам не надо получать отдельное разрешение на возобновление трансляции.

Представитель Lattelecom Юлия Никитина сообщила, что телеоператор уважает решение совета о запрете на вещание «России РТР», но после снятия санкций, то есть с 13 октября, трансляция телеканала будет восстановлена. Схожий ответ дала и представитель Baltcom Элина Дреймане. По ее словам, телеканал исключительно востребован среди клиентов, поэтому его вещание будет возобновлено.

В свою очередь руководство сети Viasat приняло решение не возобновлять трансляцию «России РТР», заявила представитель Viasat Лина Карклиня.

Напомним, ранее НСЭСМИ принял решение запретить ретрансляцию и распространение телепрограмм «Россия-РТР» на территории Латвии в течение шести месяцев. Решение вступило в силу 12 апреля 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель НСЭСМИ Айя Дулевска заявила, что среди недовольных временным прекращением ретрансляции на территории Латвии телеканала «Россия РТР» большое количество этнических латышей. «Латыши тоже смотрят этот канал. Когда мы его закрыли, первые звонки на протяжении всего дня были от латышей», — сказала Дулевска.

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