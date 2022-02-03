Красноярск, 3 февраля, 2022, 05:25 — ИА Регнум. В ряде школ города Красноярска 3 февраля отменили занятия из-за сообщений о «минировании».

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

Как передаёт телеграм-канал «Gornovosti Красноярск», «заминированы» школы № 10, 27, 85, 141, 144, 152. Также занятия отменены в гимназиях № 3, 9, 16.

Как сообщало ИА REGNUM, волна «минирований» накрыла Красноярский край в январе 2022 года. Лжетеррористы рассылали сообщения в школы, детсады и другие объекты. В ходе проводимых проверок информация не подтверждалась. В какой-то момент школы вынуждены были взять под охрану.

24 января Следственный комитет сообщил о том, что в Красноярском крае задержаны подростки, причастные к распространению ложных сообщений о минировании школ и социальных объектов.