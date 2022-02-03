Владивосток, , 05:27 — REGNUM В городах и районах Приморья насчитывается около 4,5 тыс. бездомных собак. В 2021 году было зарегистрировано более 200 случаев нападения таких собак на людей, 35 человек пострадали от укусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Бездомные собаки Марина Каширская © ИА REGNUM

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Власти региона поручили в каждом муниципалитете создать мобильные группы по отлову безнадзорных животных, пункты передержки, за порядком на территориях должны следить административные комиссии, участковые.

Кроме того, создается единая база чипированных животных, разрабатывается механизм её работы. Предполагается, что коммунальные службы совместно с жилищной инспекцией усилят контроль за санитарным содержанием контейнерных площадок, тем самым исключив сбор возле них животных.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья вслед за другими регионами РФ ввели режим повышенной готовности в связи с повышенной активностью бездомных собак.