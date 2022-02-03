Владивосток, , 05:16 — REGNUM Возгорание в прачечной рефрижераторного судна «Фримаверин» произошло в порту Владивостока. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Пожар Dave Hogg

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 05:00 (22:00 мск 2 февраля), загорелось рефрижераторное судно, стоявшее у причала на улице Крыгина, Владивосток.

Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты. До их прибытия на берег с судна успешно эвакуировались 18 человек. Общая площадь горения составила десять кв. метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Для ликвидации возгорания были привлечены девять единиц пожарной техники и 39 человек личного состава.

В настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства возникновения пожара на судне. Информация о конструктивных повреждениях судна, либо о разливе топлива, не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании на заводе «Моряк» в Ростове-на-Дону судна, предназначенного для дноуглубительных работ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону на заводе «Моряк» загорелся земснаряд