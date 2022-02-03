Петропавловск-Камчатский, 3 февраля, 2022, 05:11 — ИА Регнум. На Камчатке из-за пурги и плохой видимости временно перекрыли движение по дороге до посёлка Усть-Камчатск, где проживают около 3,5 тыс. человек. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

ИА REGNUM Метель

пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю «Днём 3 февраля 2022 года ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск».

В сообщении ведомства уточняется, что «в связи с плохой видимостью, обильными снежными осадками, сильным ветром и организацией работ по снегоочистке» движение «в превентивных целях» ограничено между посёлками Ключи и Усть-Камчатск на участке с 267-го по 408-й километр.

Напомним, вторую неделю на погоду полуострова оказывает влияние циклон, обрушивший на регион обильные снегопады, порывистый ветер и метель.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке прокуратура заинтересовалась информацией о том, что станция скорой помощи предоставляет населению платные услуги по перевозке на служебных машинах.

Читайте также: У берегов Камчатки ожидается шторм с высотой волн до 12 метров