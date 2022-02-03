Владивосток, , 05:17 — REGNUM Во Владивостоке 3 февраля в около 5 часов утра по местному времени произошёл пожар на рефрижераторном судне, стоящем у причала. Пожарные прибыли после звонка уже через три минуты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморью.

Каюта судна Дарья Драй © ИА REGNUM

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До прибытия спасателей с судна на берег самостоятельно сошли 18 членов экипажа.

На момент прибытия пожарных из прачечной на второй палубе шёл дым. Огнём повреждено 10 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

В тушении огня были задействованы девять единиц техники и 39 человек личного состава.

Это уже втрое за сутки ЧП с рыболовными судами во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморская транспортная прокуратура начала проверку в связи с затоплением 2 февраля в морском порту Зарубино рыболовного судна «Акванавт».