Урумчи, Китай, , 04:57 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая вскоре откроет свой первый аэропорт после того, как первый самолет успешно приземлился в аэропорту 28 января, сообщает агентство Синьхъуа.

Современный Синьцзян на карте Китая

Аэропорт Чжаосу Тяньма, расположенный на высоте более 1700 метров над уровнем моря, расположен в уезде Чжаосу Или-Казахского автономного округа. С инвестициями в размере 640 млн юаней (около $100,7 млн) строительство аэропорта площадью 170 га началось в сентябре 2019 года.

По данным аэропорта, пропускная способность внутреннего гражданского регионального аэропорта должна достичь 200 000 пассажиров, а пропускная способность грузов и почты — 600 тонн в год к 2025 году.

«Открытие аэропорта Чжаосу Тяньма значительно улучшит транспортные условия для более чем 400 000 жителей Чжаосу и прилегающих округов. Ожидается, что это будет способствовать развитию местной индустрии туризма и улучшению инвестиционной среды», — сказал чиновник префектуры Далелибек Канджахан.

Аэропорт Чжаосу Тяньма станет 23-м гражданским аэропортом в регионе. Соседствующий с Казахстаном Чжаосу, известен как родной город одной из лучших пород лошадей в стране. В последние годы округ развивает конный туризм. Каждое лето в Чжаосу проводится международный фестиваль конного туризма, где китайские и иностранные гости могут насладиться захватывающими дух видами скачущих лошадей и конными представлениями.