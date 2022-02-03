Москва, 3 февраля, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Пик заболеваемости, вызванный штаммом коронавируса «Омикрон» пойдёт на спад в России в конце февраля. Такое заявление сделал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Щелканов пояснил, что он является резким противником нумерации волн заболеваемости, потому что в крупных странах в регионах может быть разное количество пиков. Вирусолог предложил называть пики, исходя из их генеза. В частности, сейчас в России «зимний» эпидемический пик заболеваемости ОРЗ.

По словам специалиста, в эпоху коронавируса речь идёт, прежде всего, о вспышке COVID-19, но если посмотреть внимательно, то можно отметить, что присутствует и грипп А, и аденовирус, и другие возбудители ОРЗ. Исходя из этого, вирусолог уточнил, что к концу февраля — началу марта, в зависимости от региона, страна потихоньку начнёт выходить из этого пика.

После «зимнего» пика, по словам вирусолога, можно ожидать менее ярко выраженного пика в марте-апреле, а затем, к лету, в стране опять будет наблюдаться локальный минимум. Летом всплеск заболеваемости возможен только из-за ослабления санитарных мероприятий. Осенью, в сентябре-октябре, когда все вернутся в свои привычные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ.

И этот цикл будет повторяться ежегодно. По словам Щелканова, основные принципы известны эпидемиологам давно, но есть ряд важных особенностей по регионам. В качестве примера Щелканов привёл Приморье, где специалисты выделяют 2−3 зоны со своей эпидемической динамикой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России разработали новую методику, позволяющую выявлять сразу три подвида штамма коронавируса «Омикрон».