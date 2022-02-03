Пекин, , 04:53 — REGNUM Комиссия по муниципальному развитию и реформам Пекина опубликовала список ключевых проектов на 2022 год, в которых основное внимание уделяется таким областям, как научные и технологические инновации, высокотехнологичное производство, современная индустрия услуг и обновление городов, сообщает агентство Синьхуа.

Пекин (сс) 郭友柏

Перечисленные проекты — 100 научно-технических инновационных проектов, 100 инфраструктурных проектов и 100 проектов по повышению благосостояния людей — привлекут приблизительно инвестиций в размере 1,2 трлн юаней (около $188,2 млрд), при этом в течение года будет реализовано 280,2 млрд юаней. Список включает 120 новых проектов и 180 уже разрабатываемых, 69 из которых, как ожидается, будут завершены в течение года.

По мнению комиссии, тщательно отобранные проекты позволят привлечь больше инвестиций в инфраструктуру, систематически увеличивать поддержку научно-технических инноваций и модернизации промышленности, а также стимулировать обновление городов, чтобы стать полюсом роста для инвестиций.