Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Альянс крупнейших авиакомпаний США намерен обратиться к федеральному правительству с просьбой отменить обязательное тестирование на COVID-19 перед вылетом в Соединённые Штаты. Об этом 2 февраля сообщает Associated Press.

Самолёт авиакомпании American Airlines LoadedAaron

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Ранее альянс Airlines for America, включающий таких авиаперевозчиков, как American Airlines, Delta Airlines и United Airlines, направил в крупные туристические компании письмо, в котором действующие в США нормы называются отталкивающими туристов от поездок в страну. И в котором в качестве положительного примера приводится опыт Великобритании, ещё в январе отказавшейся от предварительного тестирования на COVID-19 для привитых от коронавируса авиапассажиров.

Напомним, в декабре американские власти добавили требование наличия отрицательного результата теста на коронавирус у вылетающих в США пассажиров старше двух лет. Требование быть привитыми от COVID-19 было введено для них ещё в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в течение следующих четырёх недель в стране от COVID-19 могут умереть более 65 тысяч человек.

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