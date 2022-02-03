Пекин, , 04:50 — REGNUM Положительное сальдо международной торговли товарами и услугами Китая в декабре прошлого года составило 384,7 млрд юаней, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В долларовом выражении этот показатель достиг $60,4 млрд в прошлом месяце, говорится в данных, опубликованных Государственным управлением иностранной валюты КНР. Торговые доходы страны в декабре приблизились к 2,44 трлн юаней, а ее расходы достигли 2,05 трлн юаней.

Доходы Китая от торговли товарами составили примерно 2,18 трлн юаней, а расходы — 1,74 трлн юаней. Согласно данным, это привело к профициту в размере 435,6 млрд юаней. Дефицит торговли услугами составил 50,9 млрд юаней, при этом доходы и расходы сектора составили 262,7 млрд юаней и 313,6 млрд юаней соответственно.