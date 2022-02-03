Петропавловск-Камчатский, 3 февраля, 2022, 04:50 — ИА Регнум. На Камчатке в Мильковском районе начал работу первый международный центр по репродукции и сохранению редких видов птиц хищных пород. Первых птенцов выведенных в центре ожидают уже в мае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Кречет

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В соколиный центр доставят первых постояльцев в количестве 84 особей.

«Строительство центра сохранения редких видов птиц на Камчатке ведётся по поручению президента. Данный проект объединил лучший международный опыт, его реализация велась в тесном сотрудничестве в том числе с экспертами из арабских стран. Возрождение соколиных традиций в России будет способствовать развитию многостороннего сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной Африки», — сказала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Планируется, что соколиный центр будет также способствовать развитию экотуризма на Камчатке.

«Помимо сохранения биоразнообразия и восстановления популяции птиц редких хищных пород, целью центра также является противодействие браконьерскому отлову соколов, который во многом и стал причиной резкого сокращения популяции. Этот проект станет настоящим прорывом для развития экотуризма и, безусловно, даст импульс региону», — прокомментировал депутат Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в отношении двух местных жителей 1975 и 1991 годов рождения возбуждено уголовное дело за незаконную добычу птиц.